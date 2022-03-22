لاعبو الشرطة يهيمنون على تشكيلة المنتخب الوطني في بطولة العرب للجودو

2022/03/22 | 18:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ هيمنَ لاعبو نادي الشرطة الرياضي على قائمةِ المنتخب الوطنيّ للجودو التي أعلنها المديرُ الفني التونسي أنيس بن محمد، اليوم الثلاثاء، إستعداداً للمشاركةِ في بطولة العرب.واستحوذَ أبناء القيثارة الخضراء على قائمةِ المُنتخب الوطنيّ بعد استدعاء ستة لاعبين من تشكيلته الأساسية، وهم كلٌ من: حسين علي حسين، سجاد غانم ، علي حسن عطا الله، […]

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