بيان شديد اللهجة من نادي كربلاء بشأن مباراته أمام الناصرية

2022/03/22 | 18:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اصدر نادي كربلاء الرياضي، بياناً شديد اللهجة بشأن محاولات نقل مباراة فريقه الكروي الحاسمة أمام الناصرية إلى ملعب آخر.وذكر النادي في بيان إن “البعض يحاول سلب حق نادي كربلاء في اللعب على ارضه وكذلك سلب حق جمهوره وهذا الامر يبدو ان هذا (البعض) لا يريد ان يدرك خطورة هذه الخطوة التي يريد […]

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