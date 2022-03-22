رئاسة البرلمان توجه دعوة للحكومة بشأن المشاريع الخدمية

2022/03/22 | 18:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب،

حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، الحكومة

ومؤسساتها بتحديد سقف زمني لإنجاز

المشاريع الخدمية المتلكئة سيما التي

وصلت منها إلى مراحل متقدمة في الانجاز

من قبل الوزارات ال

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