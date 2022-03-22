2022/03/22 | 18:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري

المالكي، اليوم الثلاثاء، موقف الإطار

التنسيقي من اعادة الانتخابات النيابية

المبكرة.

وقال المالكي في تدوينة على تويتر، إن

"قضية حل مجلس النواب واعادة الانتخابات

النيا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يحسم موقف الإطار التنسيقي من اعادة الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يحسم موقف الإطار التنسيقي من اعادة الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).