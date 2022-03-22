2022/03/22 | 18:40 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Bi_GptuPNmA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سفاح المدينة يرعب العراقيين ولحظة القبض عليه يتسبب بمقتل ابنه وجندي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سفاح المدينة يرعب العراقيين ولحظة القبض عليه يتسبب بمقتل ابنه وجندي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).