مسؤولون غربيون: بيلاروسيا قد تنضم

2022/03/22 | 18:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتقد الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلنطي أن بيلاروسيا يمكن أن تنضم إلى روسيا "قريبًا" في حربها ضد أوكرانيا، وأن البلاد تتخذ بالفعل خطوات للقيام بذلك، حسبما قال مسؤولون أمريكيون وآخرون في حلف شمال الأطلنطي (الناتو) لشبكة CNN.

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