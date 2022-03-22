قطة تنقذ حياة أمريكية من السرطان

2022/03/22 | 18:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمتلك القطط 9 أرواح كما تعتقد الأساطير الغربية، لكن قطة مميزة أهدت صاحبتها روحاً بشكل غير متوقع.ووفقًا لصحيفة “مترو” البريطانية، أنقذت قطة حياة صاحبتها عندما قفزت على معدتها خلال جلسة لعب عادية.وذكرت الصحيفة، أن السيدة جيل كيلي شعرت بألم مبرح في المكان الذي قفزت فيه قطتها على معدتها، إلى حد صراخها […]

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