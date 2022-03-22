نائب: من الصعوبة انعقاد جلسة يوم السبت والأغلبية لانعرف تفاصيلها

2022/03/22 | 18:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الصعب جدا انعقاد الجلسة وفق المعطيات الحالية، باعتبار ان التحالف الثلاثي لن يستطيع تحقيق اغلبية الثلثين خلال الجلسة.

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