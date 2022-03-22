حكايات من الفولكلور الكوردي-الظلم لا يدوم - ماجد الحيدر

2022/03/22 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ماجد_الحيدر الظلم لا يدومترجمة ماجد الحيدريحكى أن ذئباً ظالماً متجبراً تسلط على قطيع من الذئاب وغدا زعيمها الأوحد وأطلق على نفسه لقب (سلطان بيك) وكان، كلما اصطادوا شيئاً، يستأثر بالفريسة ويأكل منها حتى يشبع ثم يترك للآخرين ما فضل منها من عظام وجلد وأحشاء.ضجّت الذئاب من ظلمه وجبروته، لكنها خشيت مواجهته وتحديه.



وأخيراً قر قرارها على استشارة حكيم الثعالب عسى أن يجد لهم مخرجاً من محنتهم هذه، ......





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