فنلندا محقة في إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا - عبدالله عطية شناوة

2022/03/22 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_عطية_شناوة مفهوم جدا أن تعترض دولة مثل فنلندا عى الغزو الروسي لأوكرانيا، فهي دولة لم يسبق لها أن غزت أو شاركت في غزو بلد آخر.



ولم تنخرط في تحالف عسكري لمجموعة دول تستهدف دولا أخرى.



كما أنها سبق وأن خضعت للأحتلال الروسي الذي أستمر حتى اسقاط النطام القيصري الروسي وحصولها على الأستقلال بعد وصول البلاشفة الى الحكم.



ولها أن تخشى قيام النطام الروسي الحالي بتهديد أمنها.



لكن كيف يمكن الأقتناع باعتراضات دول ذات تأريخ ......





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