روسيا تحذر الناتو من أي خطوات تؤدي إلى التصعيد

2022/03/22 | 18:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف ،اليوم الثلاثاء، أن بلاده تحذّر حلف شمال الأطلسي من أي خطوات تؤدي إلى مزيد من التصعيد في العلاقات.

أضاف أن أي خطوات متهورة من الناتو، يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التصعيد، معتبراً أن الخطوة الصحيحة من الحلف تأتي بوقف دعم كييف أولاً.

وأوضح عدم وجود أي علاقات حاليا بين روسيا والناتو، لافتاً إلى أن مستقبل تلك العلاقات يعتمد على خطوات الحلف القادمة.

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