ريبر أحمد البارزاني في بغداد للحوار مع الكتل السياسية

2022/03/22 | 18:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية ريبر أحمد البارزاني الى بغداد ،اليوم الثلاثاء، للبدء بجولة من الحوارات مع الكتل والاطراف السياسية.

وذكرت مصادر من داخل الحزب ان أحمد البارزاني سيجتمع في بغداد برفقة رئيس وأعضاء كتلة الحزب في مجلس النواب مع عدد من الكتل السياسية للشروع بالتمهيد لجلسة البرلمان المقرر عقدها في السادس والعشرين من الشهر الجاري لاختيار رئيس الجمهورية مبينة ان البارزاني سيلتقي ايضا ممثلين عن الاطار التنسيقي وسيعرض للاطراف السياسية برنامج عمله للسنوات الاربع المقبلة في حال فوزه بالرئاسة.

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