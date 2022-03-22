الرئيس الأوكراني: لن نسلم كييف ولا ماريوبول ولن نقبل بالشروط الروسية

2022/03/22 | 18:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفضت أوكرانيا ،اليوم الثلاثاء، إنذارا أخيرا وجهته لها روسيا من أجل تسليم مدينة ماريوبول المحاصرة جنوب شرقي أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه لن يسلم كييف ولا ماريوبول ولا خاركيف ولن يقبل بالشروط الروسية، وأضاف أن بلاده ترفض أي شروط أو ابتزاز.

من جهة أخرى أكدت وسائل إعلام أوكرانية أن القوات الروسية قصفت مناطق في محيط العاصمة كييف بنحو 30 صاروخا, وسط اتهامات لروسيا بعدم فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين.

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