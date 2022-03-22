توضيح من القضاء الاعلى حول “حل” مجلس النواب

2022/03/22 | 18:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد مجلس القضاء الاعلى، اليوم الثلاثاء، على انه لا توجد صلاحية لأي جهة قضائية او غيرها لحل مجلس النواب، لعدم وجود سند دستوري او قانوني مجل لهذا الاجراء.وذكر المركز الاعلامي للمجلس، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “العراق بلد دستوري ونظامي السياسي واليات تشكيل السلطات فيه قائم على اساس المبادئ والاحكام […]

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