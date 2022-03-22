بعد دعوة الصدر للنواب المستقلين.. ما مصير جلسة البرلمان الخاصة لانتخاب الرئيس المقبل؟

2022/03/22 | 18:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توقع النائب المستقل ناظم الشبلي، اليوم الثلاثاء، نجاح مجلس النواب في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في موعدها المقرر.

وقال الشبلي في تصريح لـ( بغداد اليوم)، انه "بحسب المعطيات فان عدد اعضاء مجلس النواب الذين سيحضرون جلسة انتخاب رئيس الجمهورية سيتجاوز العدد المطلوب".

واضاف ان "الجلسة ستعقد في موعدها المقرر وسيتم انتخاب رئيس للجمهورية، ولانعتقد ان هنالك من يريد تعطيل العملية السياسية وايقافها او ادخالها في طريق مسدود"، مشيرا الى ان "الذين سيحضرون الجلسة من الاعضاء ليس لديهم مطامع شخصية وانما يسعون للعمل على مضي العملية السياسية".

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