شاهد بالفيديو.. المصافي العراقية وتكرير الغاز والحاجة الفعلية للبلد

2022/03/22 | 19:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3mhHslk_x1I

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