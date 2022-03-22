القبض على 11 مطلوبا في واسط

2022/03/22 | 19:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة واسط، اليوم الثلاثاء، من القبض على 11 مطلوبا قضائياً وفق مواد قانونية مختلفة في المحافظة.وذكرت المديرية في بيات تلقته، إيرث نيوز، أن ” مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على (11) مطلوبا قضائياً وفق أحكام مواد قانونية مختلفة”.وبينت المديرية أنه “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وسينالون جزاءهم العادل”.[…]

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