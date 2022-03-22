مستخدمون يبلغون عن مشاكل في ايفون بعد التحديث الجديد

2022/03/22 | 19:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..بعدما أطلقت شركة أبل تحديثا لنظام التشغيل “آي أو أس 15.4” في منتصف مارس الجاري، أبلغ مستخدمون عن مشاكل في بطاريات هواتف الآيفون أدت إلى استنزافها.وكتب مغرد على “تويتر” يحمل اسم (laceup524) أن هناك مشكلة تواجه بطارية هاتفه، واصفا ما يحدث بـ”السخيف”.وقال: “لماذا لا تستطيعون إصدار التحديث في الوقت المناسب، فقد […]

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