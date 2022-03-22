2022/03/22 | 19:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم مجلس القضاء الأعلى، اليوم

الثلاثاء، جدل فرضية حل مجلس النواب.

وقال المجلس في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "العراق بلد دستوري ونظامي

واليات تشكيل السلطات فيه قائمة على

اساس المبادئ والاحكام ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يحسم جدل حل مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يحسم جدل حل مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).