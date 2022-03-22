الصحة العالمية تنتقد الدول التي رفعت تدابير مكافحة كورونا

2022/03/22 | 19:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم

الثلاثاء، أن عددًا من الدول الأوروبية

بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا

وبريطانيا، رفعت "فجأة" تدابير مكافحة

جائحة كورونا.

وقالت المنظمة أنه "مع ارتفاع مؤشر

الإصابات بفع

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