تغريدة جديدة من المالكي بشأن جلسة البرلمان المقبلة: هذا ما سنفعله

2022/03/22 | 19:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري

المالكي، أن الإطار التنسيقي وحلفاؤه

سيتمسكون في جلسة البرلمان المقبلة

بالثلث الضامن لسلامة العملية السياسية

ومنع الفوضى السياسية.

وقال المالكي في تدوينة على تويتر، أ

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