معهد واشنطن: النزاع بين بغداد والاقليم بشأن صادرات النفط يهدد المصالح الامريكية

2022/03/22 | 19:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة ..اكد تقرير لمعهد واشنطن الامريكي ، الثلاثاء، ان النزاع الحاصل بشان دستورية الصادرات النفطية من اقليم كردستان مع بغداد يضع مصالح الولايات المتحدة المتعلقة بالنفط على المحك خصوصا اثناء الازمة الحالية .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة /، أن “للولايات […]

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