التربية توافق على مناقلة “المقاعد الشاغرة” ضمن خطة الدراسات العليا لعام 2022 – 2023

2022/03/22 | 19:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، موافقتها على مناقلة المقاعد الشاغرة بـ”ذات الاختصاص” ضمن خطة الدراسات العليا للعام الدراسي 2022 – 2023.وذكرت الوزارة، في بيان ورد عن المكتب الاعلامي، وتلقته وكالة ايرث نيوز، ان ” قسم الإجازات الدراسية التابع للمديرية العامة للعلاقات الثقافية، اصدر تعليمات وزارية، بشأن مناقلة المقاعد الدراسية الشاغرة ضمن خطة […]

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