2022/03/22 | 19:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في سياق المنشورات المتداولة، بين مؤّيدي أحد طرفي النزاع في الحرب الروسيّة الأوكرانيّة، ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية صورة قيل إنها تُظهر ممرّضات أوكرانيات كنّ يُحاكمن في ليبيا في زمن معمّر القذافي بتهمة حقن 400 طفل ليبي بفيروس الإيدز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("أوكرانيات حقن مئات الأطفال بالإيدز"؟.. قصة صورة الممرضات الشهيرة في ليبيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("أوكرانيات حقن مئات الأطفال بالإيدز"؟.. قصة صورة الممرضات الشهيرة في ليبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).