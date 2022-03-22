محكمة كاس ترد دعوى الاتحاد العراقي.. وتثبت مباراة العراق امام الامارات في السعودية

2022/03/22 | 19:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن رد محكمة كاس اعتراض اتحاد الكرة على نقل مباراة العراق والامارات الى السعودية.

وقال الاتحاد في بيان ان “محكمة كاس ردت اعتراضَ الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم الذي تقدمَ به لعَودةِ مُباراة منتخبنا الوطنيّ ونظيره الإماراتي إلى بغداد بعد نقلها إلى السعوديّة، والمُباراةُ ضمن التصفياتِ الآسيويّة المُؤهلة إلى نهائياتِ كأس العالم ٢٠٢٢ التي تقامُ في الرابع والعشرين من الشهر الحالي”.

واوضحت انه “لم تُوافق المحكمةُ على طلبِ العراق على الرغم من الدفوعاتِ التي قدمت وضمت جميعَ القَضايا والأمور التي رافقت المُبارياتَ الدوليّة التي أقيمت في العراق، وكذلك بطولة غرب آسيا للشباب”.

واشار الى انه “وفقاً لذلك فإن مُنتخبنا الوطنيّ سيُلاعب نظيره الإماراتي في السعودية بالرابع والعشرين من الشهر الحالي”.

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