الإطار: لم نطرح مرشح لرئاسة الوزراء لغاية الان

2022/03/22 | 19:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..بين النائب وعضو الإطار التنسيقي محمد الزيادي، الثلاثاء، أن الإطار لم يطرح مرشح لمنصب رئاسة الوزراء لغاية الان، مؤكداً أنه بانتظار التفاهمات بين الإطار والتيار قبل جلسة البرلمان المقبلة.وقال الزيادي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “الإطار التنسيقي لم يطرح مرشح لرئاسة الوزراء إلى هذه اللحظة، وننتظر المباحثات السياسية التي […]

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