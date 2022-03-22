قبل انتخابه رئيساً للعراق.. تواقيع برلمانية تلزم حامي الدستور بهذه البنود! - عاجل

2022/03/22 | 19:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود السلامي، اليوم الثلاثاء، سعيه لجمع التواقيع من قبل اعضاء مجلس النواب لغرض الزام رئيس الجمهورية بتقديم تعهد خطي يتضمن عدة بنود.وقال السلامي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، انه "سيجمع تواقيعا لاعضاء البرلمان بهدف الزام اي مرشح سيتم اختياره لرئاسة الجمهورية بتقديم تعهد خطي يؤكد فيه الالتزام الكامل بالدستور العراقي وجميع قرارات المحكمة الاتحادية كما يجب ان يصرح بهذا التعهد امام البرلمان ووسائل الاعلام".واضاف، ان "هذا التعهد هو اضافة الى اليمين الدستورية التي سيؤديها لكي يضع الرئيس نصب عينيه انه لا يمكن التهاون في مسألة مخالفة الدستور".وتابع السلامي، ان "رئيس الجمهورية هو حامي الدستور فلا مجال للوقوع في مخالفات دستورية تنعكس سلبًا على الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد".

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