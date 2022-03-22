محكمة كاس تردّ اعتراض اتحاد الكرة بشأن مباراة منتخبنا الوطني مع الإمارات

2022/03/22 | 19:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ردّت محكمةُ كاس، اليوم الثلاثاء اعتراضَ الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم الذي تقدمَ به لعَودةِ مُباراة منتخبنا الوطنيّ ونظيره الإماراتي إلى بغداد بعد نقلها إلى السعوديّة.

وتأتي المُباراةُ ضمن التصفياتِ الآسيويّة المُؤهلة إلى نهائياتِ كأس العالم 2022 التي تقامُ في الرابع والعشرين من الشهر الحالي.

ولم تُوافق المحكمةُ على طلبِ العراق على الرغم من الدفوعاتِ التي قدمت وضمت جميعَ القَضايا والأمور التي رافقت المُبارياتَ الدوليّة التي أقيمت في العراق، وكذلك بطولة غرب آسيا للشباب.

ووفقاً لذلك فإن مُنتخبنا الوطنيّ سيُلاعب نظيره الإماراتي في السعودية بالرابع والعشرين من الشهر الحالي.

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