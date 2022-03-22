متنبئ جوي يتوقع حالة الطقس لنهاية الأسبوع

2022/03/22 | 19:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ توقع المتنبئ الجوي، صادق العطية، اليوم الثلاثاء، حالة الطقس في العراق لنهاية الأسبوع الحالي، لافتا إلى أن انخفاض درجات الحرارة شمال العراق والانبار لغاية الجمعة.وقال العطية في منشور له على صفحته في “فيس بوك”، وتابعته ايرث نيوز: إن “منخفض جوي من اصل قطبي يؤثر على شمال العراق والانبار الاربعاء لغاية الجمعة […]

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