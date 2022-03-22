4 قتلى بهجوم جنوبي إسرائيل.. ووزير الدفاع يعد

2022/03/22 | 19:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد متطوعو خدمة الإسعاف الإسرائيلية، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة قتلى هجوم الطعن في جنوب إسرائيل إلى ثلاثة.

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