ضبط 4 شاحنات مخالفة من قبل تحريات كمرك المنطقة الشمالية

2022/03/22 | 19:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الثلاثاء، عن ضبط أربع شاحنات مخالفة للضوابط في مديرية كمرك المنطقة الشمالية.وقالت الهيئة في بيان تلقته، إيرث نيوز، إن “قسم التحري و مكافحة التهريب (مفرزة كركوك) في مديرية كمرك المنطقة الشمالية تمكن من ضبط أربع شاحنات محملة (كيبل كهرباء و زيت محركات) مخالفة للشروط و الضوابط […]

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