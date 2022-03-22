اقتصادي يبين مقدار حاجة الفرد العراقي لمادة الطحين سنوياً

2022/03/22 | 19:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..بين الخبير الاقتصادية نبيل العلي، الثلاثاء، مقدار ما يستهلكه الفرد العراقي سنوياً من مادة الطحين، كاشفا كميات الطحين المستوردة من الخارج.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال العلي في تصريح لوكالة / المعلومة/، إن “الفرد العراقي يستهلك 650 غرام من الطحين يومياً، وبما أن تعداد العراق يصل […]

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