تحقق من هاتفك الآن مع اكتشاف تهديد جديد مقلق للواتساب!

2022/03/22 | 20:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

حُثّ مستخدمو "أندرويد" على التحقق من أجهزتهم دون تأخير بعد اكتشاف تهديد جديد قد يسلم التفاصيل الشخصية لقراصنة الإنترنت.

ويجب أن يكون مستخدمي "واتس آب" على أجهزة "أندرويد" على دراية بالتهديد الكبير.



وأصدر التحذير العاجل من قبل فريق الأمن في Dr.



Web، الذي قال إنهم اكتشفوا نوعا مقلقا من البرامج الضارة التي يمكن أن تترك بعض مستخدمي "واتس آب" في خطر شديد من هجوم المتسللين.

ويبدو الأمر مرعبا حقا، ولكن قبل أن تبدأ في الذعر، تجدر الإشارة إلى أن هذا التهديد يمثل مصدر قلق فقط إذا كنت تميل إلى تنزيل تعديل "واتس آب" من الإنترنت.

وعادة ما يقدم هذا البرنامج غير الرسمي، الذي يُعلن عنه غالبا على وسائل التواصل الاجتماعي، وفرة من الميزات الإضافية غير الموجودة في التطبيق القياسي المملوك لـ "فيسبوك".



ومع العديد من الإضافات مثل إخفاء خيارات الحالة وحظر المكالمات، من السهل معرفة سبب إغراء بعض مستخدمي "أندرويد" بتثبيت هذه الملفات على أجهزتهم.

ومع ذلك، يقول Dr.



Web إن عددا من التعديلات الموجودة على الإنترنت - بما في ذلك GBWhatsApp وOBWhatsApp وWhatsApp Plus - تأتي بمفاجأة خفية سيئة.

وبمجرد التثبيت، شرعوا في إحداث فوضى في الأجهزة ذات البرامج الضارة القادرة على سرقة الإشعارات وتوجيه المستخدمين إلى مواقع الويب الضارة دون علمهم.

وفي حديثه عن التهديد، قال Dr.



Web في تدوينة: "في يناير، تتبع محللو البرامج الضارة انتشار حصان طروادة جديد من "أندرويد" يُطلق عليه اسم Android.Spy.4498.



وقام المهاجمون بتضمينه في بعض إصدارات التعديلات غير الرسمية من "واتس آب"، بما في ذلك GBWhatsApp وOBWhatsApp وWhatsApp Plus، ثم قاموا بتوزيعها عبر مواقع الويب الضارة.



وتتمثل الوظيفة الرئيسية لـ Android.Spy.4498 في سرقة المحتويات من إشعارات التطبيقات الأخرى.



ومع ذلك، يمكنه أيضا تنزيل التطبيقات وتزويد المستخدمين بتثبيتها وعرض مربعات الحوار بالمحتويات التي يتلقاها من المهاجمين".

ويتم الآن حث مستخدمي "أندرويد" على التحقق مما يقومون بتنزيله من الويب وتجنب تثبيت ملفات APK دون إجراء بعض الأبحاث أولا.

وللبقاء آمنا، من الأفضل دائما تثبيت البرنامج من مصادر رسمية مثل متجر "بلاي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحقق من هاتفك الآن مع اكتشاف تهديد جديد مقلق للواتساب!) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحقق من هاتفك الآن مع اكتشاف تهديد جديد مقلق للواتساب!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).