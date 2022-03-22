2022/03/22 | 20:05 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QJbfxbtk3RI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | الصدر يدعو النواب المستقلين لإسناد جلسة 26 آذار) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | الصدر يدعو النواب المستقلين لإسناد جلسة 26 آذار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).