المنتخب الوطني العراقي يغادر إلى الرياض

2022/03/22 | 20:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادرَ وفد المنتخب الوطني لكرةِ القدم

عبر طائرةٍ خاصةٍ الى العاصمةِ الرياض

مساء اليوم الثلاثاء، حيث سيخوض

المنتخبُ الوطني مباراته امام نظيره

الإماراتي يوم الخميس المقبل ضمن

التصفياتِ المؤهلة لمونديال ق

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