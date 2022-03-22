الداخلية تعلن موعد إصدار الجواز الإلكتروني وتحدد آلية عمله

2022/03/22 | 20:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء،

موعد إصدار الجواز الإلكتروني، فيما

حددت آلية عمله.

وقال مدير الأحوال الجنسية والجوازات

والإقامة اللواء رياض جندي الكعبي، إن

"العمل في الجواز الالكتروني سينتهي

خلا

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