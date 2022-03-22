مصر تعلن عزمها وضع خطة تقشف وهيكلة الموازنة لمواجهة سيناريوهات

2022/03/22 | 20:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، عزمها اتخاذ إجراءات تقشفية ضمن قرارها بإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، في محاولة لاحتواء انعكاسات الأزمة الروسية – الأوكرانية على الاقتصاد المصري.

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