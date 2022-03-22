البارزاني يستهل حواراته بلقاء القيادي بتحالف سيادة محمد تميم

2022/03/22 | 20:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استهل ريبر أحمد البارزاني مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية ،اليوم الثلاثاء، لقاءاته في العاصمة بغداد بلقاء القيادي في تحالف السيادة محمد تميم.

وقال المكتب الإعلامي لتميم في بيان مقتضب ان عضو مجلس النواب والقيادي في تحالف السيادة محمد تميم استقبل وفد الديمقراطي الكردستاني برئاسة ريبر احمد في العاصمة بغداد من دون الافصاح عن المزيد حول مجريات اللقاء وتفاصيله.

وكان البارزاني قد وصل في وقت سابق الى العاصمة بهدف اجراء سلسلة من اللقاءات مع الكتل السياسية لتنسيق المواقف بشأن جلسة البرلمان المقبلة.

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