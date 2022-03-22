وزير النفط: العراق حريص على تقليل الانبعاثات الكربونية

2022/03/22 | 20:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد وزير النفط احسان عبد الجبار ،اليوم الثلاثاء، التزام العراق بتنفيذ خططه الرامية لاعتماد برنامج الطاقة النظيفة والمتجددة.

وأشار عبد الجبار خلال رعايته مؤتمرا تحت عنوان من اجل عراق خال من الانبعاثات الكاربونية والملوثات أشار الى حرص العراق على الاستمرار بمشاريع الاستثمارالامثل للغاز المصاحب لعمليات الانتاج النفطي وتطوير الحقول الغازية بهدف تقليل الانبعاثات وحماية البيئة والمناخ مضيفا ان العراق اكد التزامه بمحددات تقليص وتقليل الانبعاثات الكاربونية عبر تنفيذ عدد من المشاريع في مجال استثمار الغاز فضلا عن مشاريع اعتماد الطاقة الشمسية في انتاج الطاقة الكهربائية.

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