العثور على عبوة ناسفة شرقي بغداد

2022/03/22 | 20:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بالعثور على عبوة ناسفة اثناء عمليات حفر لامانة بغداد، شرقي العاصمة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "اثناء عمليات حفر لامانة بغداد دائرة بلدية الصدر الاولى ضمن منطقة شقق الحبيبية تم ملاحظة جسم غريب".وبين، أنه "على الفور تم ابلاغ القوة الماسكة والتي بدورها أرسلت خبير المتفجرات وتبينت انها عبوة ناسفة"، مشيراً إلى "رفعها دون اصابات تذكر".

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