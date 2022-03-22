توقعات الجنيه وانفجار الأسعار.. مصر إلى أين بعد قرارت

2022/03/22 | 20:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا صوت يعلو في مصر فوق صوت القرارات الاقتصادية، وأسعار السلع، وعدم استقرار سعر الدولار، الذي يواصل ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 1% الذي صدر بعد اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية بالبنك صباح، الاثنين.

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