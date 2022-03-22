2022/03/22 | 20:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Yca-q7eURO4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رياض شهيد لزاكروس: الضربات الصاروخية على أربيل لم تثبط عزيمة شعب كوردستان على مواصلة الحياة والفرح) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رياض شهيد لزاكروس: الضربات الصاروخية على أربيل لم تثبط عزيمة شعب كوردستان على مواصلة الحياة والفرح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).