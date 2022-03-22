نائب: الحكومة تحمي ارتال الاحتلال على حساب المواطنين

2022/03/22 | 20:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود السلامي، الثلاثاء، أن حكومة تصريف الإعمال الحالية فتحت المجال أمام انتشار الظواهر السلبية في المحافظات الجنوبية من خلال ركن جهاز الاستخبارات لحماية ارتال القوات الأجنبية.وقال السلامي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “الحكومة المركزية بقيادة مصطفى الكاظمي المنتهية ولايته تناقضت في تصريحاتها حول جدولة انسحاب القوات […]

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