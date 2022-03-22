دراسة: يمكن استخدام الديدان الصغيرة لاستنشاق سرطان الرئة

2022/03/22 | 20:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ وجدت دراسة جديدة أنه يمكن استخدام الديدان الصغيرة لاستنشاق سرطان الرئة، مثل الكلاب.وأجرى باحثون من جامعة Myongji في كوريا تجارب معملية على الدودة المستديرة C.elegans، ووجدوا أنها تتلوى في طريقها نحو الخلايا السرطانية باتباع أثر الرائحة.وبناء على النتائج، يقترح الباحثون أن جهاز “دودة على رقاقة” يمكن أن يوفر للأطباء طريقة غير […]

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