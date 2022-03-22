عبد اللهيان يزور سوريا ولبنان يوم غد الأربعاء

2022/03/22 | 20:32 - المصدر: بغداد اليوم

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يجري وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يوم غد الأربعاء، زيارة إلى سوريا ولبنان للقاء عدد من المسؤولين.

وأفادت قناة" العالم" بأن عبد اللهيان سيقوم أولا بزيارة إلى سوريا للقاء مسؤولين سوريين وإيرانيين، على أن يتوجه من بعدها إلى بيروت للقاء مسؤولين لبنانيين.

وفي وقت سابق قال سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن "زيارة منطقة الشام" على جدول أعمال عبد اللهيان وأنه سيتوجه إلى المنطقة قريبا.

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