وفد المنتخب الوطني يطير إلى الرياض

2022/03/22 | 20:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، مغادرة وفد المنتخب الوطني إلى العاصمة السعودية الرياض.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “وفد المنتخب الوطني لكرةِ القدم، غادر عبر طائرةٍ خاصةٍ الى العاصمةِ الرياض مساء اليوم الثلاثاء، حيث سيخوض المنتخبُ الوطني مباراته امام […]

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