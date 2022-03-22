الموارد المائية تبحث متطلبات اعداد تصاميم مجموعة من السدود الصغيرة في غرب نينوى

2022/03/22 | 20:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحثت وزارة الموارد المائية والحكومة المحلية في محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، متطلبات اعداد تصاميم مجموعة من السدود الصغيرة في غرب المحافظة.وذكر اعلام الوزارة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “ضمن أطر التعاون بين وزارة الموارد المائية والحكومة المحلية في محافظة نينوى في مجال تنفيذ مشاريع حصاد المياه في المحافظ، عقد هذا […]

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