المنتخب الإماراتي يلحق بنظيره العراقي في الرياض

2022/03/22 | 20:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلن الاتحاد الإماراتي بكرة القدم، أن وفد منتخبه غادر إلى العاصمة السعودية الرياض، تحضيراً لمواجهة المنتخب الوطني العراقي في تصفيات كأس العالم قطر 2022.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وذكر الاتحاد الإماراتي في بيان أن “بعثة المنتخب الوطني الإماراتي الأول غادر إلى الرياض مساء اليوم الثلاثاء، عقب التدريب […]

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