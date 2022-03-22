السعودية ترحب ببيان ميقاتي عن التزامه بإعادة علاقات لبنان مع دول الخليج لطبيعتها

2022/03/22 | 20:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت وزارة الخارجية السعودية ببيان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الثلاثاء، قائلة إنه احتوى "نقاط إيجابية"، بعد شهور من القطيعة الدبلوماسية بين بيروت وعواصم خليجية.

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