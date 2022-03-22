2022/03/22 | 20:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المؤمل أن يستضيف مجلس النواب، غدا الإربعاء، وزير التعليم نبيل كاظم عبد الصاحب لمناقشة مواضيع تخص الطلبة وموظفي الوزارة.وبحسب بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان فإن “مجلس النواب سيستضيف وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل عبد الصاحب يوم غد الأربعاء”.وأضاف، أن “الاستضافة تأتي لمناقشة موضوع توسعة المقاعد الدراسية ومشاكل الطلبة وموظفي الوزارة”.

ظهرت المقالة غدا..



استضافة وزير التعليم العالي في البرلمان أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غدا.. استضافة وزير التعليم العالي في البرلمان) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غدا.. استضافة وزير التعليم العالي في البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).